Les cinq jeux Shantae débarquent sur PS5 tandis que le premier épisode arrive aussi sur PS4

Si vous aimez les jeux Shantae et que vous possédez une PS5, vous serez certainement ravis d’apprendre que la saga va bientôt débarquer dans son intégralité sur la dernière console de Nintendo. C’est le studio WayForward qui nous a annoncé cela hier, en plus de préciser l’arrivée du tout premier épisode sur PlayStation 4 et 5.

Toute la saga sur PS5

Vous pourrez donc redécouvrir l’intégralité des cinq épisodes de Shantae sur votre PS5 prochainement. Aucune date de sortie n’a été précisée, mais le studio nous prévient que l’upgrade PS4 – PS5 sera gratuite, même si on ignore pour le moment les bienfaits de cette upgrade.

De plus, le tout premier Shantae va enfin débarquer sur PS4 à cette occasion, et donc sur PS5 dans le même temps. Là encore, aucune date à se mettre sous la dent, mais c’est pour bientôt selon le trailer diffusé.

On apprend aussi que Limited Run Games va produire des éditions physiques pour les cinq jeux, notamment des versions collectors, comme c’était le cas pour Shantae And the Seven Sirens. Plus d’informations devraient être disponibles prochainement.