Un nouveau Planet Zoo est en développement, et sera dévoilé l’année prochaine

Le jeu de gestion aura bien droit à une suite

Il va sans dire que Planet Zoo a été exploité au maximum, en témoigne la sortie de DLC pour le jeu cette année, 6 ans après ses grands débuts. Le jeu fonctionne bien, et c’est tout ce dont a besoin Frontier Developments aujourd’hui.

Le studio a mis en ligne une vidéo spéciale pour fêter ce sixième anniversaire, tout en effectuant une annonce majeure : celle concernant le développement d’une suite pour Planet Zoo. Pour autant, il n’est pas encore prêt à montrer ce nouvel épisode, qui ne sera présenté officiellement qu’en 2026 :

« Depuis le lancement de Planet Zoo en 2019, nous sommes émerveillés par votre créativité, votre passion et votre dévouement, vous, la communauté ! Des environnements et habitats magnifiques où les animaux peuvent s’épanouir, aux zoos époustouflants, petits et grands, Planet Zoo est devenu un moyen pour nous tous d’exprimer notre amour des animaux et de sensibiliser le monde entier à l’importance de leur bien-être et de leur conservation. Mais que nous réserve l’avenir ? Eh bien, nous sommes ravis de vous annoncer aujourd’hui que nous travaillons d’arrache-pied sur une suite à Planet Zoo ! Ce projet nous enthousiasme et nous avons hâte de vous en dire plus l’année prochaine ! »

Après les dinos, il sera donc temps de retourner vous occuper d’animaux un peu plus communs dans ce que l’on imagine être un Planet Zoo 2.