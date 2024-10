Planet Zoo célèbre ses 5 ans en sortant un nouveau (et dernier ?) DLC, Zookeepers Animal Pack

La mise à jour gratuite

Comme à chaque sortie de DLC, une mise à jour gratuite a été déployée. Elle contient un ajout important : le léopard africain. Et ce n’est pas tout : tous les joueurs possédant le jeu de base auront également accès à une sélection de chapeaux et à un nouveau type d’enrichissement alimentaire, le gâteau en gelée.

La sortie du DLC a correspondu au lancement d’un nouveau défi communautaire (qui s’est achevé ce 21 octobre) : en relâchant 5 animaux, il était possible de recevoir un animal « boosté », qui a un score de minimum 80% à chaque gène. Pour finir, il était également possible de débloquer une tenue complète pour notre avatar tous les 20 animaux relâchés.

Le DLC Zookeepers Animal Pack

Ce nouveau pack « animaux » est disponible depuis le 15 octobre et propose 7 nouveaux animaux, près d’une centaine d’éléments de décor et un scénario inédit. Concrètement, nous retrouvons donc le chat de Pallas, le babouin Hamadryas, le Markhor (de la famille des caprins), la grande tortue africaine à éperons, le dik-dik de Kirk (une espèce antilope) et le propithèque de Coquerel (un petit singe).

Frontier affirme avoir sélectionné pour ce pack des animaux parmi les plus attendus par la communauté. C’est partiellement vrai car d’autres espèces, comme le morse, l’éléphant de mer, le bœuf musqué ou encore le kangourou arboricole étaient davantage demandés.

Le DLC Zookeepers Animal Pack nous invite à célébrer les 5 ans de Planet Zoo à travers un nouveau scénario dont la trame principale consiste à organiser une fête au Zoo Frontier aux côtés d’Emma Gowdin. L’idée est amusante et c’est un vrai plaisir de découvrir le zoo avec qui l’on collabore durant la campagne.

Le pack comprend près d’une centaine de nouveaux éléments de décor, principalement sur la thématique de la fête. On y trouve par exemple des banderoles décoratives, des tentes chapiteau et des lanternes pour illuminer son zoo.

Et ensuite ?

Selon certaines rumeurs, ce DLC serait le dernier. Le titre du pack, sa thématique et le fait que Frontier ait choisi d’ajouter des espèces parmi les plus demandées par les joueuses et les joueurs peuvent être considérés comme des signes, qu’effectivement, les développeurs vont à présent passer à autre chose.

La communauté de joueurs réclame pourtant depuis longtemps l’ajout d’oiseaux, de poissons et de davantage d’espèces marines sans que Frontier ne réponde à ces demandes. Est-ce parce que le travail à fournir est trop important ou tout simplement parce qu’un Planet Zoo 2 va bientôt être annoncé ? Le schéma serait alors similaire à ce que nous avons connu avec Jurassic World Evolution et Jurassic World Evolution 2. En effet, le deuxième épisode incluait des volatiles et des espèces marines (qui faisaient défaut au premier épisode).

Quoiqu’il en soit, ces hypothèses sont à prendre avec des pincettes car Frontier reste, pour le moment, muet à ce sujet. Rien n’a été annoncé officiellement. Nous en saurons peut-être plus le 6 novembre, date exacte de l’anniversaire de la sortie de Planet Zoo et, surtout, date de sortie de Planet Coaster 2. Et vous, quelles sont vos attentes ?