Une vue d’ensemble sur consoles

Publié et vendu comme une bande-annonce de gameplay dans son communiqué de presse, ce nouveau trailer met finalement surtout l’emphase sur ses animaux et ses possibilités. Ce qui permet tout de même de voir une session de jeu directement capturée sur console et donc les graphismes que l’on devrait avoir manette en main. Mais ne comptez pas sur une vraie présentation des fonctionnalités pensées pour les machines de salon puisque l’on aperçoit que très brièvement quelques manipulations, avec l’éditeur de terrain et deux ou trois actions concrètes.

On repassera donc pour les fonctionnalités attendues à la manette, bien que l’on imagine que le gameplay ait été ajusté pour correspondre à une bonne maniabilité. Cela nous permet tout de même de revoir le concept du titre – que la communauté PC connait depuis plus de quatre ans – à savoir un jeu de gestion et de simulation où l’on peut gérer son zoo, que ce soit ses animaux, ses infrastructures, ses enclos, ses décorations et bien d’autres choses. Cela se fait à travers quatre modes de jeu, allant du mode carrière à un mode défi en passant par le traditionnel bac-à-sable.

Planet Zoo: Console Edition sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series le 26 mars 2024 au prix 49.99€. Une édition Deluxe, facturée 10€ supplémentaires, sera également mise à la vente, avec deus scénarios supplémentaires et 16 animaux en plus, qui s’ajoutent aux 70 espèces de base. L’Ultimate Edition, vendue tout de même 119.99€, permettra d’y retrouver le contenu de la Deluxe en plus d’anticiper 14 DLC de contenus, avec plus de 80 nouvelles espaces, une quinzaine de scénarios et 2000 objets supplémentaires.