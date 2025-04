Planet Zoo présente son nouveau DLC sur le thème de l’Amérique

Contenu

Qui dit « Animal Pack » dit « animaux ». Ce DLC introduit sept nouvelles espèces originaires d’Amérique :

Le coyote, qui peut atteindre une vitesse de 64 km/h.

L’ocelot, un félin agile, aussi à l’aise dans les arbres, sur terre que dans l’eau.

Le chien des buissons, canidé peu connu, grand amateur d’eau.

Le Nandou d’Amérique (Greater Rhea), un oiseau terrestre, cousin de l’autruche, incapable de voler.

Le singe Saki à face blanche, qui se distingue par son attitude espiègle et son expressivité.

Le flamant rose américain aux couleurs éclatante.

Le mouflon canadien (Bighorn Sheep), robuste et majestueux.

L’Americas Animal Pack propose également plus de 80 nouveaux éléments de décor aux inspirations variées du continent américain. On y retrouve notamment des fanions colorés, des auvents en tissu, des portails de ranch, des lampes en fer forgé et des décorations en papier (fleurs, éventails, drapeaux).

Et ce n’est pas tout ! Les joueurs et les joueuses pourront aussi découvrir un nouveau scénario de campagne, où ils seront appelés à aider Dominic Myers — un personnage bien connu des fans de la franchise — à redorer son image. Cette fois, il souhaite ouvrir un zoo exemplaire en Amérique centrale, dans le respect total du bien-être animal. Mais réussira-t-il à s’y tenir ? Ce sera à vous de l’aider à transformer cette vision en succès durable.

S’agit-il de l’ultime DLC ? Nous pensions que c’était déjà le cas lors de la sortie du DLC Zookeepers Animals. Difficile d’imaginer à présent que Frontier clôture le développement de Planet Zoo avec cet Animal Pack. Néanmoins, nous ne disposons d’aucunes informations sérieuses à ce sujet pour le moment.

Quoiqu’il en soit Planet Zoo: Americas Animal Pack sortira le 15 avril 2025 sur Steam.