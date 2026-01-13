Un nouveau jeu mobile Inazuma Eleven est annoncé tandis qu’Inazuma Eleven: Victory Road s’approche du million de ventes

Un jeu mobile va déjà prendre la relève

Level-5 avait beaucoup de choses à nous dire aujourd’hui concernant la licence Inazuma Eleven, désormais libérée d’un poids grâce à la sortie de cet Inazuma Eleven: Victory Road. Le studio commence d’ailleurs par nous dire que cet épisode a bien trouvé son public, puisqu’il a atteint les 800 000 exemplaires vendus en deux mois d’existence. Ce qui est plutôt réjouissant pour le studio, qui s’en félicite.

Et pour fêter cela, il veut bien nous parler brièvement de la seconde mise à jour majeure à venir sur le titre. Celle-ci sera intitulée « Ares & Fable Seed » et donnera accès au scénario Ares, tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités avec un objet permettant d’améliorer l’un des personnages de notre choix. Cette mise à jour gratuite sera disponible dès le 28 janvier prochain.

Pendant ce temps-là, Level-5 peut enfin penser à la suite et aux épisodes à venir. Avant de s’attaquer à un aussi gros morceau sur consoles, le studio va d’abord faire un crochet du côté du mobile avec Inazuma Eleven: Cross, un free-to-play qui mettra en scène un nouveau protagoniste dans une histoire inédite. Vous devrez construire votre équipe et penser à différentes optimisations pour que cette dernière puisse remporter le match, étant donné que vous ne contrôlerez pas directement les joueurs.

Pas encore de date de sortie pour ce titre, dont la bêta est pour l’instant réservée au Japon.