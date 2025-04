Inazuma Eleven: Victory Road sifflera enfin le coup d’envoi le 21 août prochain après de multiples reports

Une version Switch 2 confirmée, avec une version Xbox en plus

Vous ne nous en voudrez pas, mais après tant de reports, difficile d’accorder encore pleinement confiance à cette date de sortie d’Inazuma Eleven: Victory Road, même si on croit qu’elle sera enfin respectée. Level-5 semble être sûr de son coup et nous promet désormais que le jeu sera disponible dès le 21 août prochain. Le studio en profite d’ailleurs pour annoncer que son titre sera disponible du plus de plateformes que prévu.

Inazuma Eleven: Victory Road devrait en effet sortir sur PC, Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Et il se payera le luxe d’être cross-play et d’avoir la fonctionnalité du cross-save en plus de cela. Une très bonne nouvelle pour Microsoft qui n’a pas l’habitude de recevoir des jeux de ce studio, mais avec Fantasy Life i : La voleuse de temps, on sentait déjà que l’ère de la multiplateforme était venue pour Level-5. Enfin, sauf peut-être pour le prochain Professeur Layton.

En revanche, on notera que contrairement à PlayStation et Xbox qui ne feront pas payer l’upgrade du jeu de l’ancienne génération à l’actuelle, Nintendo vous demandera un petit supplément pour passer de la version Switch à la version Switch 2 selon Gematsu.

Inazuma Eleven: Victory Road aura droit à une Deluxe Edition affichée à 79,99 € qui comprendra :