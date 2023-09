Lollipop Chainsaw RePOP : Une nouvelle image et la promesse de ne pas censurer le costume de Juliet

Le producteur a partagé une nouvelle image de Juliet dans un costume de Lapin pour le moins glauque, qui colle cependant parfaitement à l’esprit du jeu. Mais ce costume ne sera évidemment pas le seul présent dans le jeu, et Yoshimi Yasuda a tenu à préciser que le jeu comprendrait au moins un costume non-censuré pour l’héroïne. On ne sait pas s’il parle de celui de base, qui est l’uniforme de pom-pom girl de Juliet, ou d’un autre qui serait compris en tant que bonus, mais ce tweet veut clairement s’adresser aux fans du titre original qui auraient peur de voir le titre subir une quelconque forme de censure.

On attend maintenant surtout de vraies images de gameplay pour nous donner une idée de ce que vaut ce remake. Repoussée à l’été 2024, cette nouvelle version est encore timide et ne nous montre rien de concret en dehors de quelques images promotionnelles. Rassurer la fanbase sur la censure est une chose, mais la communauté attend aussi de voir concrètement à quoi va ressembler ce remake.

ジュリエットのコスチュームについても"uncensored"で皆さんの期待にお応えします…!!!

We will also make "uncensored" Juliet costume to meet your expectations…!#ロリポップチェーンソー#LCRePOP pic.twitter.com/kG3uKspvDS

— 安田善巳 Yoshimi Yasuda (@yasudaD5) September 29, 2023