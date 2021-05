Ubisoft annonce The Division: Heartland, un jeu free-to-play prévu sur consoles et PC

L’E3 2021 n’a pas encore commencé que l’on dirait déjà que l’on est entré dans la saison des annonces. Ubisoft n’avait décidemment pas envie d’attendre son Ubisoft Forward du 12 juin pour commencer à nous réveler des informations sur ses jeux à venir, puisque l’on découvre aujourd’hui The Division: Heartland, un spin-off free-to-play pour la saga.

Un jeu stand-alone accessible à tout le monde

Ubisoft nous confirme donc son envie de décliner ses licences les plus populaires en free-to-play, et cela commence par The Division: Heartland. Il s’agira donc d’un jeu situé dans l’univers de la saga en stand-alone, qui offrira un nouveau regard sur la série dans un nouvel environnement, et qui sera développé par le studio Red Storm.

Il sera disponible en 2021 ou en 2022 sur PC, consoles et cloud. Des phases de test seront bientôt en cours, et il est possible de s’y inscrire via le site officiel.

Pas de panique pour la communauté The Division 2, Ubisoft a annoncé que le support du jeu allait bien continuer. La série va même avoir droit à un jeu mobile, même si l’éditeur ne nous donne pas plus de détails pour le moment. On nous rappelle également que le film Netflix arrivera prochainement, et qu’il mettra bien en avant Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal, avec Rawson Marshall Thurber comme réalisateur.