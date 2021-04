Ubisoft fera partie de l’E3 2021 et date son Ubisoft Forward pour le 12 juin

On pensait l’E3 mort et enterré, mais l’ESA a dévoilé ses plans pour l’édition 2021 tout en révélant le support de grands noms de l’industrie, malgré quelques absents notables comme Sony ou Square Enix. Heureusement, l’organisme pourra compter sur la participation d’Ubisoft, qui tient normalement une conférence en présence du public, mais qui va désormais se tourner vers son format Ubisoft Forward pour cette année, pandémie oblige.

Que peut-on attendre du prochain Ubisoft Forward ?

Ce prochain Ubisoft Forward aura donc lieu le 12 juin à 21 heures chez nous et sera retransmis sur les différentes chaînes de l’éditeur. Aucune information sur le line-up n’a été précisée pour le moment, mais on se doute que Rainbow Six Quarantine refera parler de lui en annonçant son vrai nom (puisque Parasite n’était visiblement qu’un placeholder), tout comme Riders Republic, qui devrait annoncer sa nouvelle date, à l’image de Prince of Persia Remake.

Far Cry 6 pourrait être la star du show et on imagine qu’une date de sortie sera peut-être donnée là aussi. On espère également quelques surprises avec des nouvelles licences, étant donné que le prochain épisode d’Assassin’s Creed ne devrait pas être présent, si le rythme de publication pour la série reste le même.

Rendez-vous le 12 juin pour découvrir cela ensemble.