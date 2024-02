Skull and Bones est disponible, avec un essai gratuit de 8 heures pour tester le jeu de pirates

8 heures pour convaincre

Skulls and Bones sort aujourd’hui et Ubisoft sort les grands moyens pour attirer le plus de monde possible. Cet essai gratuit du jeu est disponible sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series, et vous permet de jouer 8 heures au titre.

Un laps de temps qui permet ainsi d’entrevoir tout le début de votre épopée dans ces eaux troubles, en prenant part à plusieurs missions et même en rejoignant vos amis dans l’aventure. Si ce premier contact vous séduit, votre progression pourra être transférée vers le jeu complet en cas d’achat de votre part, et ce peu importe la plateforme choisie grâce au support de la cross-save.

De quoi vous faire une bonne idée de ce que ce « AAAA » vaut, en attendant notre propre test qui arrivera dans les prochains jours. Skull & Bones est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.