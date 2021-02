Rainbow Six Parasite : le nouveau nom de Rainbow Six Quarantine semble avoir fuité

Nous vous en parlions dans notre article faisant état du dernier bilan financier d’Ubisoft, les titres Far Cry 6 et le très attendu Rainbow Six Quarantine devraient sortir avant le 30 septembre prochain. Mais on comprenait également entre les lignes que ce dernier devait très probablement changer de nom en lien avec la crise sanitaire actuelle, le scénario étant assez proche de ce que nous vivons de nos jours. Il semblerait qu’il ne fallu attendre longtemps avant d’avoir confirmation, et ce dans un leak récent.

Un parasite sème le trouble

C’est grâce au site MP1st que nous avons appris ce soir l’existence très probable du nouveau titre de la franchise d’Ubisoft. L’épisode, jusqu’alors intitulé Quarantine se prénommerait ainsi Tom Clancy’s Rainbow Six Parasite. Ce changement de nom aurait été aperçu en fouillant dans les fichiers d’un ajout au PlayStation Store concernant un jeu dont le patch de lancement initial posséderait cette image d’illustration aux couleurs ressemblant très fortement aux jaune et noir de Cyberpunk 2077.

Ce n’est pas tout puisque le site aurait également mis la main sur une image mettant en scène la fonctionnalité de lecture à distance de la PS4 sur la PS Vita qui serait alors compatible avec le jeu. Il est tout de même nécessaire de garder les précautions d’usage en ce qui concerne ces fuites qui devront attendre une confirmation officielle de la part d’Ubisoft.

Pour rappel, le jeu a été annoncé en 2019 et devrait être un FPS de survie mettant en scène une équipe à 3 joueurs tentant d’affronter une menace mystérieuse qui infecterait des hôtes humains ainsi que leur entourage.