E3 2021 : Microsoft, Nintendo, Ubisoft et d’autres seront là, Sony encore absent

Les rumeurs autour de l’E3 2021 vont bon train dernièrement, à tel point que l’ESA a du démentir le fait que cette édition digitale serait en partie payante. La plus grande inconnue de cette édition, qui sera donc entièrement numérique, reste l’identité des participants, étant donné que beaucoup d’acteurs du jeu vidéo se focalisent maintenant sur des événements dédiés, avec des shows organisés par les éditeurs eux-mêmes. Cependant, Gamesindustry.biz dévoile une première liste de ceux qui seront présent à l’E3 2021.

Une événement 100% en ligne

Parmi les participants de cette année, on retrouvera donc Nintendo, Microsoft, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros et Koch Media. Pour l’instant, on remarquera donc certains absents comme Sony, Electronic Arts, Bandai Namco ou encore Square Enix, qui vont certainement organiser des événements digitaux de leur côté. Le site souligne le fait qu’il reste encore du temps pour s’inscrire, mais on imagine mal Sony revoir sa position, étant donné que le constructeur était déjà absent avant la pandémie.

On ne sait pas encore qui organisera des conférences numériques chez les participants nommés, mais on peut facilement espérer que l’on aura droit à une présentation Microsoft, ainsi qu’à un potentiel Nintendo Direct, et même un Ubisoft Forward.

Si on ne parle toujours pas de contenu payant à proprement parler (pour ce qui est du salon numérique en lui-même), cette édition numérique promet surtout d’être tournée vers la presse plutôt que le grand public. Cependant, l’ESA travaille sur certains points afin de faire du rendez-vous un indispensable pour tous ceux qui apprécient le jeu vidéo.

Rendez-vous du 12 au 15 juin pour suivre cet E3 2021, qui débarquera dans sa nouvelle formule. N’oublions pas que le Summer Game Fest démarrera lui aussi en juin et fera donc « concurrence » à cet événement.