Transitional Forms remontre l’expérience Agence

Le « film dynamique » Agence est passé dire bonjour lors de l’UploadVR. Entre son concept flou et son nom générique, le titre a bien du mal à faire parler de lui pour l’instant.

Ils ont besoin d’une Agence de Relations Presse

Selon ses créateurs, Agence n’est pas un jeu, pas un film non plus, mais plutôt une expérience à mi-chemin entre les deux. Le principe est simple, on a quelques personnages sur une petite planète qui vivent leur vie et le joueur peut décider d’intervenir pour les faire dévier ou non. L’intérêt de tout cela c’est que chacune des créatures est gérée par une IA évolutive.

Le jeu tente donc d’avoir une narration qui peut donc être perturbée par l’intelligence artificielle, les actions du joueur ou les réponses de l’un à l’autre. On imagine donc facilement un côté bac à sable, ou plutôt jouer avec une fourmilière, la cruauté animale en moins.

Et si Agence a fait une apparition lors d’une conférence dédiée à la VR, ce n’est pas pour autant qu’il est exclusif aux casques (non-listés pour le moment). Il sortira également sur PC et sur mobiles sans réalité virtuelle. Initialement prévu pour cette année, la fenêtre de sortie est désormais passée à « Bientôt ».