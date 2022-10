Tower of Fantasy : Tout savoir sur la version 2.0 (Vera, Ruby, récompenses…)

Disponible depuis le 11 août dernier, Tower of Fantasy a su capter une grosse audience de joueurs occidentaux à son lancement, qui s’est malheureusement nettement réduite depuis. Les développeurs ne comptent pas baisser les bras pour autant, et misent beaucoup sur la 2.0. Une nouvelle version qui arrive bien vite puisqu’elle arrivera seulement deux mois après la sortie du jeu. Le studio veut rattraper son retard sur la version chinoise, et les bannières et événements se sont donc enchaînés à une belle vitesse.

Maintenant, les regards se tournent vers la mise à jour 2.0, prévue le 20 octobre prochain. Pour en dire plus sur le nouveau contenu, l’équipe de Hotta Studio a tenu un livestream. Dans cette émission, on a ainsi pu découvrir les nouvelles zones, les premières bannières et toutes les nouveautés attendues. On vous résume tout ça.

Direction Vera

Dans cette présentation d’environ trente minutes, les développeurs nous survolent ainsi les grandes lignes de cette version 2.0. Bien sûr, on retient surtout l’ajout des nouvelles zones. Après une île artificielle un peu vide dans la 1.5, on va ainsi pouvoir se rendre à Vera. Véritable nouveau monde comme Aesperia, ce nouvel endroit sera vaste avec plein de choses à faire. Notamment continuer l’histoire principale, qui ajoutera de nouvelles quêtes autour des entités de l’Entrespace.

On retrouvera plusieurs biomes bien distincts à Vera. On a le fameux désert, découpé en plusieurs régions aux caractéristiques différentes. Entre les tempêtes de sables où il faut s’abriter, les piliers rocheux difficiles à escalader et les sables mouvants qui vont nous ralentir, le désert ne sera pas simple à traverser. On aura tout de même un peu de répit avec le coin de l’Oasis qui s’annonce très joli.

Mirroria est bien sûr au cœur de l’attention : cette cité au ton cyberpunk s’annonce très grande et sera divisée en plusieurs zones, avec des endroits dédiés au divertissement, comme l’Oasis Club avec ses bars, la zone des Archives, plus intellectuelle ou encore le Hall Mirafleur, implanté dans le quartier des affaires. Pour se déplacer, on pourra prendre des transports en commun pour aller plus rapidement d’un quartier à un autre en métro.

De nouveaux ennemis feront aussi leur apparition lors de l’exploration de la région, que ce soit des adversaires ordinaires, comme les lézards à flamme rouge, les horrifibêtes et les vers de sable, mais aussi des world boss plus tenaces comme Magma et Rudolph, qui vont devoir être abattus à plusieurs. Le premier est un gros monstre qui maîtrise son environnement, tandis que le second est un cerf mécanique crée comme sujet de test.

Ruby arrive dans la 2.0

En toute logique, de nouveaux personnages et simulacres vont être ajoutés. Dans les premiers simulacres que l’on pourra invoquer, on retrouve Ruby, le premier personnage qui sera ajouté sur les bannières. Ruby est un simulacre attendu, qui est avant tout un personnage de soutien, qui base son élément sur le feu. Elle utilise notamment une peluche appelée Sparky pour attaquer à mi-distance.

Ruby sera dans une bannière le 20 octobre et sera disponible au tirage jusqu’au 09 novembre

Un autre personnage a été survolé, Saki Fuwa, une épéiste cheffe des forces de sécurité de Mirroria. Elle propose une résonnance défense et sera de l’élément glace.

Boss, gachapons, nucléus….

L’une des nouveautés de la 2.0, c’est l’arrivée de machines gachapon à Mirroria. Avec la nouvelle monnaie, le Mira, vous pourrez utiliser ces machines et tirer aléatoirement l’une des récompenses. Il n’y a pas de garantie ici, et il y a plusieurs machines. Dedans, on y retrouve de multiples récompenses, comme des Nucléus, des pièces de reliques, et des cosmétiques.

Cette nouvelle monnaie s’obtient en terminant des missions, mais aussi en ouvrant des coffres à mot de passe : économisez donc dès maintenant vos puces pour obtenir la nouvelle monnaie ! De nouvelles quêtes secondaires font leur apparition, notamment dans la grande cité, avec de nouvelles récompenses. On pourra aussi trouver des objets par terre en fouillant un peu les ruelles.

Trois événements à durée limitée seront aussi inclus : malheureusement pas ou peu d’images, on sait simplement qu’il y aura Course à Mirroria du 27 octobre au 9 novembre, qu’on imagine similaire à ce que l’on a déjà pu avoir dans les premières versions. Puis, on aura un autre event du 1er au 14 novembre et un troisième du 17 au 30 novembre.

Enfin, on aura un peu de contenu endgame, avec l’apparition de deux boss à réaliser en raid. Le premier est le Puppet Singer, un ancien chanteur droïde, particulièrement rapide avec ses attaques de foudre et ses lames de vent. Le second est le Tisserand, situé dans l’instance de la Vallée de Chagrin. Apparemment très difficile à battre, il peut créer des clones qui rendront le combat particulièrement compliqué.

Les codes de récompenses Nucléus

Histoire de célébrer l’arrivée de cette mise à jour et remercier les personnes qui ont regardé le direct, il est possible d’utiliser plusieurs codes pour récupérer des récompenses en jeu, et notamment un Nucléus dorés. Attention, les codes ne sont valides que pour une durée limitée et ne pourront plus être utilisées dans quelques heures (jusqu’au 14/10 à 18h).

9AA5GFYG (Or + Pièce de relique)

(Or + Pièce de relique) 9A98W5P0 (Nucléus Doré)

Pour rentrer les codes, il vous suffit d’aller dans le menu des Cadeaux > Récompenses > Echange et de rentrer le code. A noter que d’autres récompenses seront proposées, notamment des bonus de connexion dès le lancement de la mise à jour 2.0 avec des Nucléus Rouges.

Quand sortira la version 2.0 de Tower of Fantasy ?

On le savait, le studio voulait rapidement sortir sa mise à jour majeure. On connait la date : La version 2.0 de Tower of Fantasy sortira le 20 octobre 2022 comme c’était prévu. Elle sera déployée aux alentours des 5 heures du matin avec probablement des compensations pour la maintenance. Le jeu arrivera également sur Steam à la même date. On vous proposera divers guides à sa disponibilité.