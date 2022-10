Tower of Fantasy : La version 2.0 sera déployée le 20 octobre, Vera présentée en vidéo

Cela fait seulement deux mois que Tower of Fantasy est disponible en occident, et pourtant, le rythme des nouveautés est soutenu. Le studio Hotta veut rattraper son retard sur la version chinoise, et a décidé de passer la vitesse supérieure pour le déploiement de ses mises à jour. Alors que la 1.5 est accessible depuis deux bonnes semaines, on apprend que la version 2.0 sera disponible très prochainement. Voici les dates à retenir.

Une présentation la semaine prochaine

C’est donc officiel, Tower of Fantasy déploiera sa grosse mise à jour 2.0 le 20 octobre. Celle-ci va apporter pas mal de changements et d’améliorations, et notamment de nouvelles zones. On y retrouvera des contrées pleines de sable avec un désert mais aussi une cité cyberpunk appelée Mirroria. Si ces endroits sont déjà connus, notamment grâce à la version chinoise, ils sont tout de même illustrés avec une nouvelle bande-annonce.

Une présentation dédiée aura lieu au cours d’un stream spécial le 13 octobre, l’occasion de nous montrer les nouvelles choses à venir et partager diverses récompenses. Hormis les nouvelles zones, cette 2.0 apportera de nouveaux simulacres, notamment Ruby qui devrait faire partie des premiers personnages à débarquer, de nouvelles missions liées aussi bien à l’histoire qu’aux simulacres, de nouveaux défis environnementaux,

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. Bonne nouvelle également pour les joueurs PC, le jeu sera aussi disponible sur Steam à partir du 20 octobre 2022.