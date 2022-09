Accueil » Actualités » Tower of Fantasy va bientôt passer en version 1.5, avec une nouvelle zone et des fonctionnalités inédites

Hotta Studio n’a visiblement pas de temps à perdre. Tower of Fantasy est sorti dans sa version globale le mois dernier, mais le studio souhaite que la version occidentale rattrape rapidement son retard sur le version chinoise. C’est pourquoi on verra bientôt l’arrivée de la version 2.0 du jeu d’ici cet automne, avec une nouvelle région à explorer. Mais avant cela, Tower of Fantasy va s’offrir une update majeure intermédiaire, avec la version 1.5.

Le housing arrive dans le jeu

#TowerofFantasy ⚔ Nouvelle version 1.5 Île Artificielle

C'est la première mise à jour depuis le lancement officiel de #ToF ! Nouvelles fonctionnalités -Création de base, nouveaux boss, nouvelle zone🏠Disponible à partir du 15 septembre ! Découvre toutes ces nouveautés en vidéo ! pic.twitter.com/IzzrZfk8QX — Tower Of Fantasy – FR (@ToF_FR_Official) September 5, 2022

Cette version nommé « Île artificielle » vous donnera donc accès à une toute nouvelle zone remplie de trésors et de secrets à découvrir. On y trouvera aussi un nouveau boss, le Dragon à Cryoflamme interdimensionnel, afin de donner un peu plus de challenge.

Mais la vraie feature de cette mise à jour, c’est l’arrivée du housing dans Tower of Fantasy. A la manière d’un Genshin Impact, vous pourrez ici créer votre propre résidence en la décorant à votre envie. Cette partie donnera accès à de nouvelles fonctionnalités, et à une nouvelle boutique. De quoi rendre le jeu plus chronophage qu’il ne l’est déjà.

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.