Total War: Warhammer 40,000 : Creative Assembly annonce son prochain jeu de stratégie majeur pendant les Game Awards 2025

Sortie prévue sur PC, PS5 et Xbox Series

Conçu sous Warcore Engine, le tout nouveau moteur de jeu de Creative Assembly, ce titre nous proposera de partir à la conquête d’une galaxie sombre et ravagée par les guerres au 41ème millénaire, pendant la période de l’Era Indomitus (ou Age de l’Imperium Sombre). Sans surprise, la progression parmi les étoiles se fera au tour par tour et nous demandera de gérer intelligemment le développement de notre empire (croissance économique, amélioration des mondes que nous contrôlons, etc.) Quant aux batailles menées sur chaque planète, elles se dérouleront en temps réel.

Côté factions, seulement quatre seront disponibles au lancement : les Space Marines, les Orks, les Aeldari et l’Astra Militarum. Cependant, en contrepartie, les développeurs nous promettent qu’elles seront dotées de caractéristiques de gameplay radicalement différentes. De plus, nous devrions avoir la liberté de personnaliser les moindres détails de chacune de nos armées (nom, couleurs, blason, équipement, tactiques…). Reste maintenant à savoir si toutes ces fonctionnalités seront suffisantes pour compenser ce roster day one particulièrement maigre qui, vous vous en doutez, s’étoffera sur le long terme, par le biais de mises à jour gratuites et d’extensions payantes (les Space Marines du Chaos sont notamment dans les plans du studio !)

Total War: Warhammer 40,000 n’a pas encore de date de sortie mais il est prévu sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series. S’il vous intéresse, notez qu’une table ronde avec plusieurs membres de l’équipe de production sera organisée en stream le 16 décembre prochain. En revanche, pour avoir droit à des présentations de gameplay plus concrètes, il faudra patienter jusqu’au printemps 2026. A suivre !