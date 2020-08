Torchlight III sortira cet automne sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Perfect World Entertainment et Echtra Games sont enfin prêts à nous fournir une date de sortie définitive pour leur hack n’slash Torchlight III et ce sera cet automne sur PC, PS4, Xbox et Switch !

Et ce n’est pas tout

De quoi ravir les propriétaires dont l’accès anticipé a été très difficile au début avec des problèmes de serveur récurrents, des bugs de collisions, etc. Des correctifs ont évidemment été apportés au fil des derniers mois, suite aux remontées des joueurs, pour pouvoir fournir une expérience de jeu unique aux fans. Rappelons que Torchlight III se veut être le digne successeur des deux premiers opus, avec quelques ajouts cependant, il est donc attendu au tournant !

De plus, cette date n’arrive pas seule. Pour accompagner cette sortie de fin d’année, nous savons maintenant que plusieurs ajouts sont prévus :

Trois nouveaux actes incroyables seront ajoutés à la campagne.

seront ajoutés à la campagne. Des forts pourront être personnalisés, vous donnant accès à des services utiles.

vous donnant accès à des services utiles. Des sous-catégories pour les reliques uniques.

pour les reliques uniques. Un end game exigeant (pour ceux qui veulent toujours plus souffrir après avoir fini le jeu).

De quoi peut-être récompenser la patience de ceux qui auront dépensé le 29,99€ nécessaires pour pouvoir jouer à la version lite disponible depuis le 13 juin 2020. À noter que les joueurs choisissant d’acheter le jeu sur Switch recevront en prime La Fée rouge, un familier exclusif.