To Hell With the Ugly présente une dernière fois son gameplay avant sa sortie

Un aperçu commenté avec humour

David Duriot, producteur du projet, et Lucas Pierrot, scénariste sur le jeu, nous prennent les commandes pour ce gameplay commenté qui nous donne l’occasion de voir quelques extraits du jeu avant sa sortie, sans trop en dévoiler.

On y voit à peu près toutes les facettes du titre, que ce soient les combats au tour par tour – qui nécessitent un bon timing – ou les phases de dialogue et d’enquête avec un humour décalé, le tout en restant dans l’esprit si particulier de cette adaptation.

Après cette mise en bouche, vous pouvez désormais essayer le jeu par vous-même puisqu’une démo est d’ores et déjà disponible sur la page Steam du jeu. N’hésitez donc pas à vous laisser tenter par cet essai gratuit avant de savoir s’il faudra craquer pour la version complète à la fin du mois.

To Hell With The Ugly sera disponible dès le 30 mai prochain sur PC (Steam, Epic Games Store, GOG), PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu sera vendu au prix de 19,99 €.