To Hell With The Ugly sortira le 30 mai sur toutes les plateformes

Menez l’enquête avec vos poings

L’adaptation du roman de Boris Vian ne va pas tarder, puisque cette nouvelle bande-annonce diffusée aujourd’hui nous apprend que To Hell With The Ugly sortira le 30 mai prochain.

Le titre nous demandera de suivre l’histoire de Rock Bailey dans le Los Angeles des années 50, qui essaye de comprendre pourquoi il a été la cible d’un enlèvement. Entre enquête et combats au tour par tour, le jeu devrait se présenter comme une adaptation hors-normes avec un style visuel qui fait écho aux œuvres d’animation de cette même époque, selon Amélie Guinet, game artist au sein du studio :

« Nous avons fait écho aux « classiques de l’animation » des années 50 et 60 avec des animations image par image réalisées par Gaelle Roques qui sont utilisées lors des combats et des séquences scénarisées. Nous avons voulu que la palette de couleurs fasse partie intégrante de la direction artistique du jeu : les ventilateurs tournent à fond, nous sommes à Los Angeles, la chaleur est brulante, le héros Rock Bailey est plein d’ardeurs. Tout cela évoque des couleurs chaudes. »

To Hell With The Ugly sera disponible sur PC (Steam, Epic Games Store, GOG), PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le jeu sera vendu au prix de 19,99 €.