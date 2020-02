Those Who Remain : l’aventure horrifique prend date

Développé par Camel 101, l’aventure horrifique Those Who Remain sortira le 15 mai sur PC, Playstation 4 et Xbox One. Par contre, il faudra attendre encore un petit peu avant de le voir débarquer sur Nintendo Switch !

Bienvenue dans un cadre idyllique … Ou pas

Vous voilà arrivé à Dormont, petite ville sympathique des États-Unis, plongée dans les ténèbres. Incarnant un homme prénommé Edward, vous allez devoir survivre et rester dans la lumière afin d’éviter que l’obscurité ne vous submerge.

Mystérieuses disparitions, phénomènes inexpliqués et portails étranges, Edward devra percer un bon nombre de secrets afin de comprendre ce qui est arrivée à cette ville, auparavant paisible. Des choix vous seront également proposés : sauver ou non les citoyens en détresse que vous croiserez au détour de vos pérégrinations. Libre à vous de les secourir, ou de les laisser périr.

La sortie sur PC, PS4 et Xbox One aura donc lieu le 15 mai. Pour les possesseurs de Nintendo Switch, Those Who Remain devrait arriver dans le courant de l’été.

Une édition Deluxe sera également proposée à la vente, contenant notamment un comic qui vous permettra d’en apprendre un peu plus sur le background du jeu.