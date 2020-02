Those Who Remain

Those Who Remain est un jeu horrifique à la première personne, développé par Camel 101. Plantant son cadre à Dormont, une ville hantée, vous devrez tenter votre possible pour essayer de survivre et de rester dans la lumière. Dans un monde submergé par les ténèbres, vous pourrez aider les personnes que vous croiserez durant votre exploration ... Ou pas.