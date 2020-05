Those Who Remain sortira finalement le 28 mai

Prévu initialement le 15 mai, Those Who Remain avait déjà évoqué un léger décalage de sa sortie pour début juin. Finalement, le report est un peu moins important puisque la production de Camel 101 vient d’annoncer sa date de sortie définitive et ce sera le 28 mai, soit dans trois bonnes semaines.

Un trailer pour fêter ça

Le jeu d’aventure horrifique, qui nous enverra dans la terrifiante ville de Dormont, prend quelques jours de plus pour terminer son développement. Pour célébrer la confirmation de sa date comme il se doit, le studio vient de mettre en ligne une toute nouvelle bande-annonce, publiée en exclusivité par nos confrères de chez IGN.

Celle-ci nous permet de nous plonger dans l’ambiance inquiétante du soft, avec ses environnements sombres, ses phases de plateformes stressantes et ses créatures qui nous poursuivront. De quo alimenter de bonnes petites soirées de frousse. La sortie est prévue sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en numérique le 28 mai. Une version physique, distribuée par Just for Games, devrait suivre le pas.