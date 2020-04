Those Who Remain : la sortie repoussée au mois de juin

Officialisé en 2018 puis développé à son rythme et silencieusement depuis, Those Who Remain devait sortir le 15 mai 2020. Cependant, avec les circonstances actuelles, beaucoup de titres souffrent d’un temps de développement plus long. D’autres, ont simplement besoin d’un délai supplémentaire. Le titre de Camel 101 en fait partie.

Quelques jours en plus

C’est en surveillant le titre que notre rédaction a remarqué un changement sur la fiche Steam ainsi que sur le site officiel : le titre n’était plus prévu au 15 mai mais fixé à juin 2020. Nous avons donc posé la question à l’équipe de développement. Contacté par nos soins, on nous a confirmé que la sortie était repoussée. Pas de nouvelle date cependant, il faudra attendre ces quelques semaines supplémentaires.

Pour rappel, Those Who Remain est un jeu d’aventure horrifique qui nous enverra dans la ville de Dormont où l’on devra survivre et éviter que l’obscurité nous submerge. La sortie est fixée à juin 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One puis plus tard cet été sur Switch.