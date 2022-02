The Wolf Among Us 2 refait surface et présentera un trailer le 9 février

Telltale nous avait promis que The Wolf Among Us 2 referait parler de lui au début de l’année 2022, et la promesse a visiblement été tenue. Le studio prévoit de s’associer à l’inévitable Geoff Keighley, présentateur et producteur des Game Awards et du Summer Game Fest, afin de présenter un stream dédié à la suite des aventures de Bigby, et bonne nouvelle, cette présentation aura lieu dès demain.

Le loup sort enfin de sa tanière

Wednesday, it's finally time: Greetings from Fabletown! You’re invited to join me for a behind-the-scenes look at The Wolf Among Us 2 #TWAU2 Streaming live Wednesday 2/9, 10am PT on Twitch and YouTube#TheWolfIsBack pic.twitter.com/GoBIUWutMn — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 7, 2022

On apprend donc qu’un live spécial aura lieu demain, le mercredi 9 février à 19 heures plus exactement, qui nous donnera « un aperçu des coulisses de The Wolf Among Us 2 ». Ce live sera à suivre sur Twitch et YouTube, directement via la vidéo présente à la fin de cette article.

On devrait donc avoir droit à pas mal de détails en compagnie des créateurs de cette suite, même si l’on connait déjà quelques petites particularités de cette suite, comme le fait qu’il prendra place en hiver et qu’il se déroulera 6 mois après les événements de la première saison.

Mais pour celles et ceux qui veulent un peu plus de concret, et voir Bigby Wolf en action, pas de panique, on nous promet également la diffusion d’un tout nouveau trailer. Autant dire que le secret autour de cette suite va enfin être brisé, et on espère aussi en savoir plus sur la période de sortie du titre.