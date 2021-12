The Wolf Among Us 2 : Des premiers détails sur le jeu sont déjà connus

On s’attendait à ce que The Wolf Among Us 2 ne refasse pas parler de lui avant 2022, mais surprise. Shinobi602 n’a pas attendu le début de la nouvelle année avant de teaser ce qui sera révélée dans le prochain numéro de Game Informer, qui mettra en avant le prochain jeu de Telltale, et on découvre aujourd’hui quelques bribes d’informations sur le jeu.

Bigby enfile son bonnet de Noël

The Wolf Among Us 2 | Game Informer Details -Set 6 months after the original

-Takes place during Winter all over New York

-In full production, script is finalized, mocap underway

Tout d’abord, on nous informe que ce nouvel opus devrait prendre place 6 mois après la première saison, alors que l’hiver est tombé sur la ville de New York. De quoi offrir une ambiance quelque peut différente à cet univers, même si on y retrouvera a priori la plupart des personnages de la première saison.

Côté développement, on apprend que le script est entièrement bouclé, et que le jeu est en pleine production pour le moment, avec des sessions de mocap (capture des mouvements et capture faciale) en cours. De plus, on a bien la confirmation que le titre utilisera l’Unreal Engine, et que le jeu devrait normalement sortir épisode par épisode, avec un temps d’attente très court entre chaque morceau, puisque l’entièreté de la saison est développée en même temps.

Plus d’informations seront partagées lorsque le prochain numéro de Game Informer sera disponible, au tout début de l’année prochaine. Le retour de Bigby et des autres n’aura donc jamais été aussi proche.