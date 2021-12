Telltale va reparler de The Wolf Among Us 2 en début d’année 2022

On pensait que l’on aurait pu avoir des nouvelles de The Wolf Among Us 2 lors des Game Awards, mais Telltale Games a décidé de nous présenter son prochain projet à la place des aventures de Bigby, à savoir un jeu dans l’univers de The Expanse. Mais ce n’est que partie remise pour The Wolf Among Us 2, qui devrait refaire parler de lui dans quelques semaines seulement.

END OF 2021 UPDATE:

It's been a busy year and things are only going to get more exciting from here. Thanks for being with us on this adventure so far – and we can't wait for what's next.

Have a happy, healthy rest of the holiday season and see all you folks in 2022! pic.twitter.com/D7vzArpfBN

— Telltale Games (@telltalegames) December 21, 2021