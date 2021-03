The Sundew dévoile quelques coulisses de sa création grâce à un journal de développeurs

Il nous avait déjà tapé dans l’œil il y a quelques années à l’orée d’une campagne Kickstarter cependant avortée, The Sundew a depuis heureusement pu trouver son chemin jusqu’à une commercialisation prévue pour cet été sur PC et Nintendo Switch.

Agnès Vuillaume, développeuse solo du studio 2054, avec qui nous avons pu échanger à l’occasion de ce deuxième AG French Direct, revient sur la création du point’n click cyberpunk à travers une petite vidéo.

« Une start-up à taille humaine »

Avec un parcours dans le jeu vidéo débuté sur le shoot’em up Dreadstar: The Quest for Revenge, Agnès Vuillaume nous raconte les avantages à développer seule, comme une flexibilité et un contrôle total du projet, mais aussi les inconvénients, telles qu’une charge de travail parfois compliquée à encaisser.

La Plaine Images, « le hub européen dédié aux industries créatives » où est établi son studio, l’a d’ailleurs beaucoup aidé dans la création du soft, au même titre que d’autres développeurs se trouvant dans une situation similaire à celle d’Agnès. En effet, ces derniers n’ont pas hésité à l’épauler et la soutenir via les nombreux échanges effectués avec eux, ce qui s’est avéré déterminant tout au long de la conception de The Sundew.

Au cours de la vidéo, il est également question des inspirations sur lesquelles s’est basée Agnès Vuillaume. Entre Blade Runner, Ghost in the Shell ou bien la littérature de William Gibson, pour ne citer qu’elles, les influences ont été nombreuses afin de planter le décor cyberpunk de The Sundew.

Le titre qui se constitue d’un ADN similaire à celui d’un Monkey Island ou des fameux jeux LucasArts, devrait même faire l’objet d’une suite elle aussi orientée point’n click, si l’on en croit les dires de la développeuse, et dont l’action se déroulerait au sein du même univers.

The Sundew débarquera cet été sur PC et Nintendo Switch.