Le point’n click retro The Sundew sortira cet été sur PC et Switch

Si vous appréciez les point’n click à la LucasArts de la belle époque, The Sundew devrait vous intriguer.

Cyberpunk 2054

The Sundew nous avait tapé dans l’œil à l’époque même si cela remonte à loin (2018). Développé par une seule et unique développeuse française, Agnès Guillaume, le titre n’avait malheureusement pas atteint les objectifs de sa campagne de financement sur Kickstarter à l’époque. C’est donc une bonne nouvelle de le revoir en pleine forme pour annoncer sa sortie pour cet été sur PC et Nintendo Switch.

« Après plusieurs années de travail et beaucoup d’aventures, The Sundew est finalement prêt à voir le jour. Je vois ce jeu comme un monde que les joueurs pourront explorer, suivi d’autres jeux dans ce même univers. Ma plus grande joie sera de voir les joueurs s’installer dans cet univers ! » nous dit Agnès Vuillaume.

Le titre nous embarque en 2054 dans la nouvelle capitale du Japon, Shibukawa, après la destruction de Tokyo 11 ans auparavant. On y incarne Anna Isobe, une cyberpolicière tombée quelque peu en désuétude à cause des drones et des automates, qui va tenter malgré tout d’exercer son métier. Comme nous le disions lors de notre essai du prototype, The Sundew se concentre surtout sur son histoire, son ambiance sonore, et ses choix cornéliens.