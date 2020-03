Après un The Seven Deadly Sins : Knights of Britannia assez médiocre, les fans du manga et de l’anime n’étaient pas en droit d’attendre bien mieux si l’on en croit les nombreuses adaptations du même genre. Et pourtant, le salut pourrait bien être sur mobiles avec The Seven Deadly Sins : Grand Cross malgré les appréhensions que l’on peut avoir envers les free to play du genre. Est-ce une bonne adaptation, et surtout, est-ce qu’il est assez honnête avec les joueurs ?

Conditions de test : Nous avons joué pendant plus d’une trentaine d’heures en ayant fini l’histoire principale (la suite doit arriver via une mise à jour à l’heure où l’on écrit ces lignes) et en ayant exploré les différents aspects du jeu (PVP, raids, quêtes annexes…) sans dépenser un centime.

Le salut des anime sur mobiles ?

Etant souvent habitués à des adaptations peu ambitieuses et proposant uniquement du fan service, les attentes sont le plus souvent très basses en ce qui concerne les mangas et anime. Pourtant, il semblerait que le support mobile se soit engouffré dans la brèche afin de proposer autre chose tout en se frottant les mains avec un modèle free to play rapportant gros. Même si l’on risque de blasphémer les éternels détracteurs de jeux mobiles, qui ne serait soit-disant pas de « vrais jeux », le constat est bien là. The Seven Deadly Sins : Grand Cross est un excellent titre et l’une des meilleures adaptations d’anime depuis ses dernières années.

Même constat que pour le jeu de Tencent Saint Seiya : Knight of the Zodiac (même si ce dernier pousse un peu trop à l’achat), la fidélité au matériau de base est sans faille. Le mode histoire nous fait ainsi revivre les aventures de Meliodas et Elisabeth à la recherche des autres membres des sept pêchés capitaux. Premier gros bon point du soft, il affiche des graphismes absolument sublimes et qui peuvent même se targuer d’être de meilleur qualité que l’anime (qui connait une faible qualité en matière d’animation pour ceux qui suivent en ce moment).

Le scénario est ainsi ponctué de nombreuses cinématiques très bien fichues, du doublage japonais d’origine et de nombreux dialogues retranscrivant tous les moments de l’intrigue. On retrouve même l’ambiance joyeuse de la taverne « le chapeau du cochon », un hub où l’on peut interagir pour faire la cuisine ou encore servir des bières aux clients. On peut se balader directement dans les villes en contrôlant Meliodas et explorer, chose assez rare sur mobiles. Ces petits détails que l’on découvre rapidement dans le jeu sont une belles preuves de respect et surtout d’ambition.

Un F2P sans les pêchés de gourmandise et d’avarice ?

The Seven Deadly Sins : Grand Cross, comme beaucoup d’autres titres sur mobiles, est un RPG reprenant la fameuse mécanique des gatchas. Autrement dit, des tirages où l’on dépense une même ressource rare pour obtenir différentes unités, mais surtout les meilleures. Plus généralement, il est légitime de savoir si notre expérience sera limitée sans mettre la main au portefeuille.

Pas d’inquiétude à avoir à ce niveau-là, il reste très honnête et même ceux qui jouent à fond la carte du free to play s’y retrouveront. Car le titre récompense bien plus le temps investi plutôt que l’argent. Avec un peu de débrouillardise, on peut facilement contourner les différentes limitations comme le manque d’endurance ou la limitation des inventaires. En revanche, on lui reprochera surtout des cosmétiques trop impactant en PvE et PvP, et qui sont surtout très chers.

En parlant de PvP justement, comme la grande majorité des jeux mobiles, n’espérez pas tâter le top du top sans dépenser quelques euros. Il est tout de même possible de bien se hisser dans le classement car même les unités à faible rareté peuvent être très utiles, voire même plus fortes que d’autres bien plus rares. En outre, le mode histoire vous en fournit plusieurs particulièrement puissantes histoire de faire vos premières armes avec tout le contenu annexe.

Tour par tour mon amour

Si l’on peut au moins rendre un hommage aux jeux mobiles, c’est le fait d’avoir remis le style des combats au tour par tour au goût du jour. De nos jours, c’est l’action qui prédomine, et mis à part du côté des jeux indépendants, il est difficile d’en voir sur des titres d’envergure. The Seven Deadly Sins : Grand Cross nous offre des combats très simples à appréhender mais particulièrement gratifiants. Il ne s’agit pas de tapoter un bouton sans réfléchir mais de profiter des compétences de chaque personnage ainsi que des synergies entre eux.

Les affrontements se déroulent en 3vs3 avec un remplaçant qui prend la place de l’un de vos membres en cas de mort. Chacun d’eux disposent de 3 compétences (2 pour les supports) qui apparaissent à l’écran sous forme de cartes. Chaque compétence peut être fusionnée avec une autre identique pour augmenter de niveau et devenir plus puissante. Sachant que vous n’avez doit qu’à trois coups par tour, vous devez judicieusement attaquer tout en prévoyant votre prochain tour et les fusions que vous pouvez effectuer sans déplacer vous-même de cartes (dans ce cas, vous perdez l’utilisation d’une compétence pendant le tour où vous utilisez cette manipulation).

Chaque personnage ayant ses propres spécificités, il est possible de confectionner des équipes assez variées. Il y a bien d’autre paramètres qui entrent en jeu comme l’équipement ou le système de triangle de couleurs, mais le plus important reste que chaque utilisation de compétence et chaque fusion augmentera la jauge d’ultime du personnage concerné. Arrivée à ce stade, il est possible de lancer de puissants coups disposant d’une animation excellente. Sans oublier qu’en les liants à d’autre personnages, on peut même déclencher des attaques ultimes en duo toutes aussi impressionnantes.

L’avenir ?

Si l’on se fie à la version japonaise, on sait que le titre profitera de nombreuses mises à jour venant apporter du contenu et de nouveaux personnages du manga. On en profite également pour souligner le fait que le titre nous laisse une grande liberté dans la mesure où l’on peut paramétrer aisément ses séances de « farm ». On note aussi un jeu d’équipe sympathique lors des affrontements contre le démon rouge même si le tout manque encore un peu de contenu.