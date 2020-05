The Seven Deadly Sins Grand Cross : La collaboration avec le manga Tensura est lancée

Après une semaine calme, la grosse mise à jour débarque pour The Seven Deadly Sins Grand Cross. Le jeu mobile profite de sa première collaboration avec une autre licence, plus précisément un manga très en vogue au Japon : Moi, quand je me réincarne en Slime ou Tensura.

En plus d’avoir de nouveaux personnages à invoquer, cette collaboration offre de nombreux événements profitables pour les joueurs.

Des slimes et des sins

Cette grosse mise à jour apporte d’abord un tout nouveau portail où vous pourrez invoquer les trois personnages issus de la collaboration avec l’anime Moi, quand je me réincarne en Slime. Une bannière dédiée vous permet de les obtenir avec un taux d’apparition supérieur.

Les trois nouveaux héros SSR sont : [Maitre des monstres] Limule Tempest (bleu), [Kijin] Benimaru (rouge), et [Tyran de la destruction] Milim Nava (bleu). On précise qu’avec le premier bonus de connexion, vous obtiendrez d’office l’unité SR [Slime] Limule Tempest. En outre, sachez que Benimaru s’obtient plus tard via les quêtes du mode histoire de cette collaboration.

Faut-il invoquer les personnages de Moi, quand je me réincarne en Slime ?

Ces unités sont correctes en ce qui concerne leurs capacités mais ils ne sont clairement pas indispensables. Etant donné que cette collaboration n’est apparue qu’une seule fois sur la version japonaise du jeu, cela en fait des personnages plutôt rares. Il peut donc être intéressant de dépenser quelques diamants sur la bannière si vous êtes un collectionneur ou mieux un fan du manga. Le plus avantageux des trois restent tout de même Limule qui est une excellente unité pour le démon Ifrit lié à l’événement.

Qu’apporte encore cette mise à jour ?

Cette mise à jour est sans doute celle qui apporte le plus de contenu d’un coup à sa sortie. Nous avons ainsi droit à :

Une toute nouvelle zone avec des quêtes histoires et des stages libres

De nouveaux combats de boss

Un nouvel affrontement : Ifrit

Une boutique permettant d’échanger des ressources contre toutes sortes d’objets dont des cosmétiques pour les nouveaux personnages

La boutique de pièces qui inclue la collaboration (avec des doublons spéciaux)

Un costume de célébration et un objet cosmétique pour Meliodas

Des épreuves événements pour Limule, Benimaru, et Milim

Une nouvelle roulette événement

Il y a de quoi vous occuper un bon moment tout en récupérant de nombreux objets très convoités comme des enclumes ou des pendentifs SSR.