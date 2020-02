Le jeu mobile The Seven Deadly Sins : Grand Cross arrive le 3 mars

Les jeux adaptés d’animes se répandent de plus en plus sur nos mobiles, avec par exemple Bleach : Immortal Soul ou encore One Piece Bon! Bon! Journey!!, qui arriveront tous deux prochainement en Europe. Mais The Seven Deadly Sins : Grand Cross va les précéder, puisqu’il s’apprête enfin à débarquer chez nous dans quelques petites semaines.

Des bonus pour la préinscription

Le jeu mobile à succès au Japon de Netmarble va donc arriver chez nous dès le 3 mars prochain, sur Android et iOS. Le titre nous propose de revivre l’histoire du manga au travers d’un jeu de cartes, où il sera possible de constituer sa propre équipe et de combiner les pouvoirs des personnages.

Le casting vocal japonais sera de la partie, et le jeu disposera de plus d’une centaine de cinématiques. On y retrouvera également d’autres éléments que des combats, comme des interactions avec les personnages, des recettes à accomplir et d’autres activités.

Les pré-inscriptions sont déjà ouvertes, et vous permettent d’avoir accès aux bonus suivants :

Le personnage de Melodias (SR)

Le costume de Melodias

la Dague de la promesse

30 diamants

100 000 pièces d’or

Un coffre de costume spécial

The Seven Deadly Sins: Grand Cross sera disponible dès le 3 mars prochain sur mobiles.