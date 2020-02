Le jeu mobile One Piece Bon! Bon! Journey!! arrivera en 2020

Les adaptations de mangas en jeux mobiles sont légion en ce moment, en témoigne l’annonce récente de Bleach: Immortal Soul. One Piece va également avoir droit à un nouveau titre sur nos smartphones, qui prendra la forme d’un match-3 (un Candy Crush-like en somme).

One Piece passe en mode chibi

One Piece Bon! Bon! Journey!! permettra de jouer avec les personnages iconiques du manga sous la forme de petites têtes au style chibi, qu’il faudra aligner pour remporter la victoire. Au fur et à mesure des batailles, il sera possible d’utiliser des coups spéciaux et de revivre certains moments cultes de l’histoire de One Piece.

En progressant dans le jeu, chaque joueur aura droit à une île personnalisée, dont il pourra changer le look et l’ambiance selon les récompenses qu’il amassera.

One Piece Bon! Bon! Journey!! est prévu pour cette année sur iOS et Android.