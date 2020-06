The Seven Deadly Sin : Grand Cross – Lillia et Gowther Boss Final débarquent

Alors que la célébration des 100 jours du jeu mobile The Seven Deadly Sin : Grand Cross bat son plein, une nouvelle grosse semaine attend les joueurs avec une mise à jour apportant un personnage très attendu et un nouveau boss final.

La charmante Lillia arrive pour nous ensorceler

Déjà introduit dans le jeu avec sa version verte (attribut PV), Lillia est l’un des personnages originaux introduit dans l’univers du manga par le free to play. Elle revient aujourd’hui en tant que [Génie du Mal] Lillia Sorcière, une unité très attendue par les fans.

Doit-on invoquer [Génie du Mal] Lillia Sorcière ?

C’est un grand oui, il n’y a aucune hésitation à avoir. Bon nombre de joueurs ont économisé leurs diamants en vue de ce jour. Lillia est l’une des meilleures unités du jeu que ce soit en PVP ou en PVE. Son kit de sorts permet entre autres de retirer des jauges d’ultime aux ennemis, et son soin peut enlever tous les malus. En outre, son passif est particulièrement intéressant puisqu’il lui permet de partager 50% de ses statistiques en perforation avec les autres héros.

Elle synergise par exemple très bien avec Démon Meliodas Bleu ou encore Hauser Rouge. Elle a ainsi une place de choix dans les équipes servant au « farm ». Le timing de Netmarble n’est pas non plus anodin puisqu’il la sorte en même temps que le boss final Gowther. C’est en effet un personnage de choix pour compléter cet événement.

Un nouveau défi : Gowther Boss Final

Comme pour « King Boss Final » il y a quelque temps, Gowther a droit à son événement dédié. Il sera possible de vaincre ce boss dans trois modes de difficulté et les points récoltés serviront notamment à récupérer son costume visible ci-dessus. Il est conseillé d’utiliser des unités de type vitesse (bleu) contre lui sauf celles ayant la race démon (sinon c’est 300% de dégâts supplémentaire dans les dents).

Pour le reste, on note l’arrivée de nouveaux costumes disponibles (achats in-game), et de nouveaux personnages éligibles à la gravure d’équipements : Lillia, Hendrickson et Dreyfus.