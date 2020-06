The Seven Deadly Sins : Grand Cross poursuit sa célébration des 100 jours avec du contenu supplémentaire

La célébration des 100 jours du free to play mobile The Seven Deadly Sins : Grand Cross poursuit sa route avec une nouvelle mise à jour cette semaine. Beaucoup de nouvelles choses au programme avec un donjon assez spécial.

Une nouvelle bannière pour les Sins avec Diane en vedette

En plus du tirage renforcé de Merlin qui vous donne un tirage x11 gratuit tous les jours, une nouvelle bannière en l’honneur des sept pêchés capitaux fait son entrée. Ces derniers (et uniquement eux) pourront donc être invoqués avec une petite chance supplémentaire pour la nouvelle Diane qui est introduite ici.

Faut-il invoquer « Création » Diane combattante ?

« Création » Diane combattante SSR est une bonne unité notamment en PVP où elle fait un tank très efficace grâce à son sort permettant de provoquer les ennemis tout en augmentant ses statistiques défensives. Ainsi, si vous cherchez une nouvelle championne pour le PVP c’est une bonne occasion, toutefois après les semaines passés, les joueurs sont probablement à court de diamant surtout après le démon Meliodas Bleu.

Il est donc conseillé d’économiser pour un futur personnage plus indispensable.

Qu’apporte encore cette mise à jour ?

Cette nouvelle étape de la célébration des 100 jours apporte son lot de nouveautés dont beaucoup de beaux cadeaux aux joueurs avec de nombreux cosmétiques à obtenir sans mettre la main au portefeuille. Le gros morceau reste tout de même l’ouverture de la Grotte d’entraînement qui vous permet de collecter des matériaux pour faire évoluer vos équipements. Voici la liste complète des apports majeurs :

La Grotte d’entraînement : Ce donjon propose plusieurs défis sous forme de cristaux allant du niveau 1 à 3. Chaque couleur correspondant à un type d’ennemi qu’il faudra donc contrer avec sa faiblesse afin de mettre toutes les chances de son côté. La difficulté de ce mode réside surtout dans le fait que vous ne pouvez utiliser qu’une seule fois vos champions par combat. Le but étant d’obtenir des pierres de gravures afin de faire passer vos équipements SSR en UR, et des marteaux pour augmenter leurs statistiques.

: Ce donjon propose plusieurs défis sous forme de cristaux allant du niveau 1 à 3. Chaque couleur correspondant à un type d’ennemi qu’il faudra donc contrer avec sa faiblesse afin de mettre toutes les chances de son côté. La difficulté de ce mode réside surtout dans le fait que vous ne pouvez utiliser qu’une seule fois vos champions par combat. Le but étant d’obtenir des pierres de gravures afin de faire passer vos équipements SSR en UR, et des marteaux pour augmenter leurs statistiques. Les gravures permettent donc de faire notamment passer vos équipement en SSR en UR en allant voir Merlin à la taverne grâce à ces pierres. Chaque pièce doit toutefois être liée à un personnage en particulier pour que le bonus s’applique. Pour l’instant, cela concerne uniquement Valenti, Diane, Gilthunder et Hauser. D’autre seront ajoutés au fur et à mesure.

en allant voir Merlin à la taverne grâce à ces pierres. Chaque pièce doit toutefois être liée à un personnage en particulier pour que le bonus s’applique. Pour l’instant, cela concerne uniquement Valenti, Diane, Gilthunder et Hauser. D’autre seront ajoutés au fur et à mesure. Evénement de recyclage d’équipement de Diane : si vous cherchez à farmer des pierres d’amélioration pour vos équipements, c’est le bon moment pour recycler à une échelle industrielle car ces occasions sont rares.

de Diane : si vous cherchez à farmer des pierres d’amélioration pour vos équipements, c’est le bon moment pour recycler à une échelle industrielle car ces occasions sont rares. L’amélioration des héros : comme pour le recyclage, le taux de réussite en ce qui concerne le gain de niveau des héros sera largement augmenté cette semaine. C’est donc le moment d’utiliser vos potions d’EXP pour faire progresser vos personnages. Un bonus bienvenu pour augmenter ses rangs dans la grotte d’entrainement par la même occasion.

: comme pour le recyclage, le taux de réussite en ce qui concerne le gain de niveau des héros sera largement augmenté cette semaine. C’est donc le moment d’utiliser vos potions d’EXP pour faire progresser vos personnages. Un bonus bienvenu pour augmenter ses rangs dans la grotte d’entrainement par la même occasion. Événements de célébration des 100 jours : En combattant dans le fort Solgales et contre les boss, vous obtenez un nombre limité de tickets d’échange par jour. Ces tickets vous permettent de récupérer des cosmétiques exclusifs pour les sept pêchés capitaux, et des décorations pour la taverne dont un Jukebox particulièrement utile qui augmente le temps pour battre un démon à trois heures au lieu d’une.

: En combattant dans le fort Solgales et contre les boss, vous obtenez un nombre limité de tickets d’échange par jour. Ces tickets vous permettent de récupérer des cosmétiques exclusifs pour les sept pêchés capitaux, et des décorations pour la taverne dont un Jukebox particulièrement utile qui augmente le temps pour battre un démon à trois heures au lieu d’une. Un nouveau Hawk Pass

Un événement Bingo : il s’agit de gagner des récompenses en tirant des numéros comme pour un loto. Les tirages de numéro s’obtiennent en dépendant des tickets à numéro que vous pouvez récupérer lors d’affrontements et de combats libres.

: il s’agit de gagner des récompenses en tirant des numéros comme pour un loto. Les tirages de numéro s’obtiennent en dépendant des tickets à numéro que vous pouvez récupérer lors d’affrontements et de combats libres. De nouveaux cosmétiques à la boutique (achats in-game)

De nouvelles missions événement

On note également que Netmarble a envoyé des compensations pour les joueurs qui avaient invoqué Valenti à l’étape 10 du tirage renforcé avant l’erreur survenu (et qui avait déclenché la colère des joueurs). Une bonne semaine donc pour ceux qui souhaitaient un peu plus de challenge et une bonne raison d’améliorer leur boîte. En outre, le fait de laisser la porte ouverte aux équipements UR uniquement pour les personnages citées ci-dessus devraient faire enfin bouger la méta du PVP en élite.

The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible sur iOS et Android. Si vous débutez, n’hésitez pas à consulter tous nos guides sur le jeu.