The Legend of Heroes : Trails from Zero date sa sortie au 30 septembre prochain

Après avoir annoncé une razzia de titres The Legend of Heroes en juin dernier, NIS America nous donne enfin une date pour l’un des opus très attendus : The Legend of Heroes : Trails from Zero. Il y’aura de quoi faire cet automne en matière de RPG narratif.

Enfin, il arrive

Entre les fans de la saga de Nihon Falcom qui ont découvert la licence avec la série « Trails in the sky » ou encore plus récemment « Trails of Cold Steel », les demandes de localisation autour de cet arc étaient assez insistantes. Longtemps exclusif au Japon, on pourra bientôt retrouver les deux titres de l’arc Crossbell en commençant logiquement par le premier : The Legend of Heroes : Trails from Zero.

Nis America nous annonce aujourd’hui qu’il arrivera le 30 septembre prochain sur PS4 et Switch. On rappelle que, malheureusement, les textes seront uniquement proposés en anglais.

Le jeu bénéficiera d’une édition deluxe qui contiendra :

The Legend of Heroes: Trails from Zero sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch

sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch La bande-son numérique « Song of the City State »

» Le mini artbook « Special Support Section Dossier »

L’éditeur nous propose en outre un « story trailer » pour nous présenter brièvement les éléments du scénario avec un focus sur le protagoniste : Lloyd Banings. La suite, The Legend of Heroes : Trails to Azure, sortira en 2023. On en profite d’ailleurs pour noter que NIS America a changé de logo pour arborer un style plus japonais (et sans doute plus représentatif de son catalogue).