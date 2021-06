The Legend of Heroes: Trails from Zero (Zero no Kiseki) arrive en Europe en 2022

Même si cela avait fuité hier avec l’Epic Games Store, NIS America nous a annoncé officiellement la bonne nouvelle concernant The Legend of Heroes: Trails from Zero. Les fans vont enfin pouvoir combler les trous du scénario.

L’arc Crossbell enfin localisé

Si vous avez joué aux derniers titres de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel, vous avez sans doute remarqué certains personnages sortant du lot qui évoquaient brièvement leur passé tels que Lloyd Bannings ou encore Randy Orlando. Grâce à la sortie occidentale de The Legend of Heroes: Trails from Zero, nous pourrons enfin suivre plus en détails les aventures de ces personnages de la ville de Crossbell. C’est d’ailleurs en revenant dans sa ville natale et en rejoignant les forces de police que Lloyd va découvrir les sombres secrets qu’elle cache. Et cela va bien plus loin que la corruption criminelle qui gangrène Crossbell.

On retrouvera ainsi un RPG très narratif qui offrira des combats stratégiques au tour par tour. Le plus surprenant concernant la traduction anglaise, c’est qu’elle prendra pour base celle faite par les fans de Geofront. Sachez que le titre était initialement sorti au Japon sur PSP en 2010 puis sur PC quelques années plus tard. Enfin, l’Asie a eu droit à une version « Kai » sur PS4 proposant différentes fonctionnalités supplémentaires comme un mode accéléré pour faire défiler les évènements plus rapidement. Autant dire que les fans de la licence attendaient cette nouvelle avec impatience depuis quelque temps.

The Legend of Heroes: Trails from Zero sortira à l’automne 2022 sur PC (via Steam, Epic Games Store et GOG), PS4 et Switch. La traduction proposera uniquement des textes en anglais.