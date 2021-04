The Last Of Us : La série HBO a droit à deux réalisateurs supplémentaires

La série The Last of Us produite par HBO est probablement l’une des adaptations les plus ambitieuses du moment, avec un casting qui continue à se remplir, aussi bien du côté des acteurs que de la réalisation. Deadline nous a récemment apprend que deux autres personnes rejoignaient le projet en tant que directeurs, à savoir Jasmila Žbanić et Ali Abbasi.

Deux réalisateurs primés en plus

Ces noms ne sont pas vraiment connu du grand public, mais Jasmila Žbanić est une réalisatrice qui a été nommée et récompensée dans de multiples cérémonie cette année pour son film Quo vadis, Aida ?. Quant à Ali Abbasi, il s’agit d’un réalisateur danois qui est notamment connu pour son film Border, récompensé il y a quelques années au Festival de Cannes.

Ces deux réalisateurs œuvreront donc aux côtés de Kantemir Balagov (qui réalisera le pilote), Craig Mazin ou encore Neil Druckmann pour réaliser les épisodes de cette série. On attend maintenant la suite du casting.