The Lara Croft Collection, portage des deux jeux d’arcade coopératifs en vue isométrique, sortira le 29 juin sur Nintendo Switch

Enfin le retour de Lara Croft

Lors de la sortie du premier volet en 2010, le lancement de cette nouvelle franchise dérivée apportait un vent d’air frais pour Square Enix, marquant une pause dans la franchise à l’époque fraichement reprise par Crystal Dynamics et permet de suivre Lara Croft en compagnie d’un Dieu de l’ère précolombienne, Totec, pour trouver un artéfact, le Miroir Magique de la Fumée. Utilisant le moteur graphique de Tomb Raider Underworld, le jeu peut être joué seul ou en coopération à deux joueurs, le deuxième joueur incarnant Totec.

Le succès rapidement au rendez-vous avec un score Metacritic de 85 sur Xbox 360, l’éditeur s’engouffre dans la faille et produit seulement 4 ans plus tard une suite, intitulée Lara Croft and the Temple of Osiris, proposant cette fois de jouer jusqu’à 4 joueurs. Ce deuxième jeu arborant de tout nouveaux graphismes bien plus qualitatifs empruntés au moteur maison suite au reboot de 2013, voir coexister deux licences d’une même franchise quasiment au même moment n’a pas aidé pour que le succès de cette suite soit au rendez-vous (le Metacritic chutant autour de 73).

Licence dérivée au moindre impact que les jeux principaux, les itérations de la licence Lara Croft nous permettent de varier l’expérience en adoptant une vue isométrique bien connue des joueurs de Diablo IV par exemple, et permettent par la même occasion, de faire revivre une Lara Croft âgée d’une quarantaine d’années, doublée par Françoise Cadol en tant que doubleuse française officielle de l’icône anglaise jusqu’à ces derniers jeux, avant le reboot de 2013. Le jeu dispose de pléthores de zones de combat, de l’amélioration d’armes et d’inventaire, de l’exploration, des phases de plateforme, des énigmes mais aussi des boss, dans un ensemble bien huilé et très agréable à parcourir.

A noter que ces deux jeux ont été initialement codéveloppés par Nixxes Software, un studio depuis racheté par Sony, le spécialisant ensuite dans les portages PC de ses grandes licences. Le premier jeu était d’ailleurs sorti uniquement sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360 tandis que sa suite avait connu les grâces de la PlayStation 4 et de la Xbox One avant un portage Switch. L’heure de la réunion a sonné donc, puisque nous pourrons redécouvrir ces deux opus dès le 29 juin prochain dans un bundle The Lara Croft Collection, portée sur la console de Nintendo grâce au soutien de Feral Interactive, uniquement en dématérialisé sur le store de Nintendo. Ces jeux demeurent toujours présents sur Steam notamment en grosse promotion assez souvent dans l’année.

De quoi nous faire patienter jusqu’au prochain jeu de la licence principale, annoncé officiellement en 2022 comme tournant sous Unreal Engine 5 et étant édité et distribué par Amazon Games, suite au rachat de la licence par Embracer et à la récupération des droits par Crystal Dynamics. Nous sommes toujours sans nouvelle de cette future itération attendue fiévreusement par les fans, car voulant proposant un pont entre l’ancienne chronologie et la trilogie reboot.