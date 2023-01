Accueil » Actualités » Le prochain jeu Tomb Raider serait plus avancé que ce que l’on croit et pourrait se montrer dès cette année

Cela fait désormais plus de 4 ans que nous n’avons pas eu de jeu de la licence à succès Tomb Raider à nous mettre sous la dent, ce qui en fait déjà la période la plus longue entre deux jeux depuis le reboot de la saga en 2013.

Après 3 jeux clôturant une trilogie sur les nouvelles origines de la pilleuses de tombes britannique Lara Croft, nous avons appris il y a de cela plusieurs mois qu’un tout nouveau jeu, censé faire le lien entre la récente trilogie « Survivor » Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider, et les jeux originaux sortis depuis 1996, était en développement chez Crystal Dynamics, sans plus d’informations si ce n’est qu’il est développé sous l’Unreal Engine 5 avec le soutien précieux d’Epic Games.

Mais ces derniers mois, de multiples fuites, volontaires ou non, ont permis d’en apprendre un peu plus sur ce projet, et il semblerait que des insiders bien placés nous aient teasé le fait que le prochain jeu Tomb Raider pourrait être plus avancé dans son développement que ce que nous pensions, avec même un reveal officiel dès cette année, voire même à l’E3 2023, pour une sortie apparemment calée l’année prochaine.

Vous l’aurez constaté, nous utilisons à outrance le conditionnel depuis le début de cet article. Toutes ces informations venant de sources certes confirmées par le passé mais ne pouvant être infaillibles, nous prendrons donc les pincettes d’usage.

Lara reprend du service, bientôt ?

Les informations proviennent notamment d’un journaliste du site Exputer, Miller Ross, qui a indiqué avoir eu des renseignements de la situation au sein du studio lead sur le projet, Crystal Dynamics. Le studio californien ayant récemment annoncé la fin du support pour la purge Marvel’s Avengers pour plus tard cette année, les équipes du studio seraient donc désormais bien séparées sur deux projets distincts : le support à The Initiative concernant le reboot de Perfect Dark annoncé il y a désormais plus de 2 ans, et le développement du nouveau jeu Tomb Raider, désormais en développement « à grande échelle ».

Entendez par là que le jeu serait en ce moment même développé à plein régime et qu’il se pourrait qu’il soit prévu pour être révélé prochainement, si l’on en croit les dires de ce journaliste qui avance même que le jeu sortirait avant Perfect Dark pourtant annoncé plus tôt, et que le prochain Tomb Raider serait en développement depuis plus longtemps que ce que l’on croit. Les premières informations émanant parlent d’une présence à l’E3 prochain, mais Crystal Dynamics ayant repris les droits totaux de la licence, il pourrait décider de procéder différent et tenir un événement dédié à Tomb Raider pour mieux capter l’attention du public.

Pas encore de date de sortie donc, ni même une année, mais l’on sait depuis quelques temps que le jeu sera édité par Amazon Games qui entend bien se faire un nom dans l’édition et le développement de jeux vidéo avec plusieurs tentatives ces dernières années.

La saga Tomb Raider (dont on aimerait bien un retour de l’épisode Anniversary) a encore de belles années devant elle et proposera d’ailleurs d’ici quelques jours, la possibilité de nettoyer de fond en comble le Manoir des Croft grâce à un DLC du jeu PowerWash Simulator. Un jeu mobile est d’ailleurs toujours dans les tuyaux pour ce début d’année, tandis que la série animée Netflix doit aussi débarquer prochainement, contrairement au second long-métrage avec Alicia Vikander, qui semble très mal parti.