Tomb Raider Reloaded : Lara Croft revient dans un nouveau jeu pour la St-Valentin, mais sur mobiles

Avec tout le brouhaha autour de la licence Tomb Raider, on aurait presque oublié qu’un jeu mobile était en préparation : Tomb Raider Reloaded. Ce dernier avait été annoncé en 2020 lorsque la licence était encore sous le giron de Square Enix, mais malgré la vente à Embracer Group, le projet semble avoir continué son développement sans jamais nous donner trop de nouvelles. Jusqu’à aujourd’hui, où il refait son apparition avec une date de sortie toute proche et un peu plus d’explications sur son concept somme toute unique pour la série.

Le pillage de tombeaux continue sur mobiles

Tomb Raider Reloaded nous permettra de retrouver Lara Croft (qui sera doublée par Keeley Hawes, qui a déjà interprété l’héroïne dans plusieurs jeux par le passé) dans une nouvelle aventure qui nous est présentée comme étant un roguelite.

Autrement dit, on y trouvera des parcours, des obstacles et des pièges qui changent constamment, et où l’on doit débloquer de nouvelles armes et capacités (qui changeront aussi) au fur et à mesure de notre progression. Les puzzles seront bien entendu au coeur du jeu, tout comme l’action, avec des tirs automatisés pour rendre les contrôles mobiles plus simples.

Cette nouvelle façon de penser la licence Tomb Raider sera disponible dès le 14 février prochain sur les plateformes mobiles iOS et Android, mais aussi sur Netflix, dans une version sans publicité pour les abonnés.