The King of Fighters XV prépare sa domination avec Whip

The King of Fighters XV sortira en début d’année prochaine mais SNK doit encore dévoiler 6 personnages sur les 39 du casting du jeu de base, enfin 5 puisque c’est aujourd’hui au tour de Whip de confirmer sa présence.

Stir! Whip! Stir! Whip!

Seirah continue de combattre avec son arme fétiche qui lui donne ce surnom. On ne sait pas encore si elle rejoindra l’équipe encore inconnue, celle d’Ash Crimson ou celle de K’. Mais vu les forts liens avec ce dernier, on imagine facilement qu’ils formeront un trio avec Maxima ou Kula Diamond. En plus de son rôle de Whip dans les KOF, on connait Shiho Kikuchi en tant que Amitie dans les Puyo Puyo, Hilary dans Beyblade.

The King of Fighters XV sortira le 17 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC. On rappelle qu’une bêta ouverte sera disponible la semaine prochaine sur les consoles PlayStation.