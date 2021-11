The King of Fighters XV laisse passer Angel

The King of Fighters XV a eu sa phase de bêta ouverte sur consoles PlayStation le week-end dernier mais ce n’est pas une raison pour ne pas dévoiler son 35ème personnage (sur les 39 du jeu de base).

La voix la plus insupportable de King of Fighters XV ?

Comme les fans l’avaient deviné grâce à la silhouette dévoilée hier par SNK, il s’agit bien d’Angel, une combattante dont une partie des mouvements rend hommage à Dwayne Johnson (oui oui, The Rock lui-même). On ne connait pas encore sa Team mais on sait au moins qu’elle ne formera pas un trio avec K’ et Whip, laissant donc un peu d’espoir aux fans de Kula Diamond et de Maxima. Elle est une fois de plus doublée par Miki Ogura.

The King of Fighters XV sortira le 17 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.