The King of Fighters XV enchaîne avec K’ lors du TGS 2021

The King of Fighters XV a décidément très envie de profiter du Tokyo Game Show 2021. Après une présentation dédiée au jeu ce matin pour dévoiler Isla, c’est au tour de K’ de passer nous dire bonjour lors de la conférence Xbox.

The King of Fighters XV fait tout un K’

Teasé par SNK en décembre 2020 puis montré depuis janvier, K’ a enfin droit à son propre trailer de gameplay. Comme pour Isla, on ne connait pas encore son équipe mais on suppose que dans les deux cas, ils seront à la tête de leurs groupes respectifs. K’ est interprété par Yoshihisa Kawahara que l’on a récemment entendu en tant que Chipp Zanuff dans Guilty Gear Strive et encore plus récemment en tant que Toru Higashi dans Lost Judgment.

The King of Fighters XV sortira le 17 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.