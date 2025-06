The House of the Dead 2: Remake prend un peu de retard et nous fera trembler en août

Les versions PlayStation et Xbox attendront

Le rail-shooter prend plus de temps que prévu à être remis au goût du jour, mais il est bien en chemin. Il loupera cependant le printemps, puisque The House of the Dead 2: Remake est maintenant prévu pour le 7 août prochain, et uniquement sur Switch et PC via Steam et GOG. Pas de mention d’une vraie Switch 2 (et donc certainement pas de support pour le mode souris), mais la version Switch sera de toute façon rétrocompatible.

MegaPixel Studio prévient que les versions PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series ne sont pas abandonnées, mais elles arriveront simplement un peu plus tard, sans aucune indication de date en ce moment. On a également la confirmation que le jeu sera vendu au prix de 24,99 €. Une nouvelle vidéo du jeu a été relayé par Gematsu, mais il s’agit en réalité de la même bande-annonce que celle de janvier dernier, juste avec une date désormais modifiée. On n’aurait pas dit non à un vrai nouvel aperçu du jeu, ne serait-ce que pour se rassurer un peu, mais que voulez-vous.