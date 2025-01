The House of the Dead 2 revient dans un remake, première vidéo et période de sortie

Un retour sans accessoire

Un peu plus de deux ans en arrière, MegaPixel Studio nous proposait sa vision de The House of the Dead, avec un remake du premier volet qui, sur le papier, semblait parfaitement prometteur. Malheureusement, les limitations étaient nombreuses, et le résultat plutôt décevant, en témoigne notre test particulièrement pessimiste. Un constat que la majeure partie de la presse rejoint par ailleurs, mais qui n’a pas découragé le développeur, et encore moins Forever Entertainment, éditeur de cette nouvelle génération de Rail Shooter, puisqu’un nouvel épisode est dans les tuyaux.

Enfin, nouveau, pas tant que cela, puisqu’il s’agit de The House of the Dead 2 : Remake, dont le nom parle de lui-même. Une version qui ne semble, à première vue, par changer grand chose sur le plan visuel, par rapport au précédent remake, plus terne que les jeux d’origine. Qu’à cela ne tienne, les sorties de Rail Shooter sont si rares que l’on aurait tendance à se contenter de ce que l’on vient bien nous donner. Toutefois, notez qu’aucun accessoire n’est à prévoir, et donc, pas le moindre flingue à l’horizon…

Si vous attendiez le film The House of the Dead, réalisé par nul autre que le boucher ayant accouché des Resident Evil avec Milla Jovovich en tête d’affiche, puisqu’il en faut pour tous les goûts comme on dit, alors vous pourrez patienter plus sereinement avec ce remake qui devrait débarquer dans le courant du printemps 2025. Quant aux supports l’accueillant, comme pour le précédent volet, toutes les consoles du marché et le PC sont concernés. Reste à voir s’il sera rétrocompatible sur Switch 2, en espérant que le Motion Control y soit convaincant.