The First Descendant : La Saison 1 est lancée, toutes les nouveautés de la mise à 1.1.0

Comme promis, Nexon a déployé ce jeudi 29 août la saison 1, ouvrant officiellement les portes au premier vrai contenu. La mise à jour 1.1.0 a donc été déployée sur The First Descendant, disponible au téléchargement sur l’ensemble des plateformes pour un peu moins de 4 Go (3.86 sur PS5 par exemple). Les personnes qui ont lancé le jeu dans l’après-midi ou la soirée ont sans doute remarqué quelques ajouts.

La Saison 1 apporte Hailey

En plus de donner un peu de grain à moudre avec de nouvelles quêtes qui nous poussent à partir dans une mission d’infiltration et dans une opération spéciale, cette nouvelle saison va surtout apporter un Légataire inédit : Hailey Scott. Si l’on met de côté les déclinaisons Ultimes, c’est le second personnage à rejoindre le roster, après Luna déployée il y a quelques semaines.

Accompagnée d’un énorme fusil de précision dans sa bande-annonce, Hailey est un personnage pensé pour être un sniper et se jouer avec un élément glace. Ses compétences mélangent des attaques de Cryo à des bonus pour les armes à feu, tandis qu’une de ses grosses attaques se matérialise par un canon chargé via son arme, repoussant et attaquant les ennemis en ligne.

Petit twist également au niveau de ses matériaux d’acquisition puisqu’il ne faudra pas seulement un Code Unique de Hailey, mais 36 morceaux pour le matérialiser, ce qui semble indiquer une nouvelle direction pour le loot des nouveaux légataires à l’avenir.

Et les Invasions

Autre nouveauté, les donjons d’invasion. L’objectif, proposer une rotation dans les instances déjà connues pour inciter les joueurs et joueuses à tourner un peu, tandis qu’un système de progression relativement classique et liée aux saisons fait son apparition. Ce système vous donnera quelques bonus intéressants.

Battle Pass et Cosmétiques

Evidemment, qui dit free-to-play, dit microtransactions. Surtout quand il s’agit de Nexon, qui n’hésite pas à nous noyer de nouveaux cosmétiques. Le Battle Pass est mis à jour, avec de nouveaux défis et de nouvelles récompenses, tandis que de nouveaux objets de personnalisation font leur entrée. Parmi ces options, on y retrouve notamment un skin qui permet de retirer le casque à Valby et à d’autres, ce qui avait été une demande récurrente de la communauté.

Des bonus quotidiens jusqu’au 9 septembre

Pour inciter les nouveaux à rester et aguicher les plus anciens à revenir pendant un temps, un événement est lancé pendant plusieurs jours : de façon quotidienne, des récompenses seront proposées pour avoir réaliser telle ou telle action :

Compléter 4 missions rapportera 1 000 000 Or

Battre 2 colosse permettra de récupérer diverses ressources

Compléter une recherche vous octroiera un bonus d’XP +30% pour 5 heures

Et compléter une opération d’infiltration vous donnera 100 000 éclats de kuiper

Quelques autres défis sont proposés, mais de façon unique, avec d’autres chouettes ressources à glaner.

Patchnote mise à jour 1.1.0

Evidemment, ce n’est pas tout. En plus d’un sac à dos avec un adorable chaton, l’arrivée d’une nouvelle arme et de nouveaux modules pour Luna, plein d’autres petits changements ont été opérés. Le patchnote anglais est disponible sur le site officiel, mais voici une simili-traduction en français de celui-ci, mélangeant les prouesses de Google Traduction à quelques ajustements de notre part (oui, soyons honnêtes) :

Changements majeurs

Ajout d’un nouveau légataire : Hailey

Ajout d’une nouvelle fonctionnalité, les Invasions

Possibilité de récolté des Coeurs de Fer dans la difficulté difficile

Deux nouveaux modules pour Luna : Miséricorde du chanteur : lorsque vous utilisez une compétence, place un haut-parleur et accorde des bonus aux alliés proches du haut-parleur. Mélodie agressive : modifie les effets de « Phase passionnée » et « Phase délicieuse » en augmentant les dégâts des armes à feu et les dégâts des points faibles.

Nouveau Battle Pass

Ajouts cosmétiques et battle pass

Le nouveau Battle Pass de la saison d’invasion arrive.

Obtenez la nouvelle arme ultime, EXCAVA, en récompense du Battle Pass.

Obtenez les skins de tête sans casque de Bunny (Exhilarating Breakaway), Valby (For Freedom) et Sharen (Tactical Decision).

Découvrez également l’adorable accessoire pour chat au dos « Avec des chats ».

La nouvelle boutique de fournitures de combat de la saison d’invasion arrive. La boutique de fournitures de combat est entièrement gratuite. Améliorez votre Battle Pass et obtenez divers skins. –

Obtenez le skin de corps « Golden Afterimage » et le skin de tête « Voltage Control Mask » de Bunny.

Obtenez le skin corporel « Accélération de liquéfaction » et le skin de tête « Casque de réglage hydraulique » de Valby.

Ajout de Hailey à la liste des descendants standards dans la boutique.

Ajout du pack de skin premium « Hailey’s Sniper Squad Full-Dress Uniform ».

Ajout du skin de tête premium « Béret de l’armée typique » de Hailey.

Ajout des packages « Coiffure et maquillage 1 » et « Coiffure et maquillage 2 » de Hailey qui incluent son skin de tête

Ajout des skins de corps « Southern Front » et « Color from the Unknown » de Hailey.

Ajout du maquillage « Thé au lait » de Hailey.

Ajout du pack de skin premium « Lepic’s Infectious Agent Survivor ».

Ajout du pack de skin premium « Yujin’s Nightmare on Med Street ».

Ajout du skin évolutif « Mk. Dominator 02 Set » d’Ajax.

Ajout du skin d’événement féminin « Twisted Worship ».

Ajout du skin d’événement féminin « Colossus: Dead Bride Skin Set ».

Ajout du skin d’événement masculin « Colossus : Executioner Skin Set ».

Ajout du skin d’événement unisexe « Albion Fire Brigade Set ».

Ajout du skin d’événement masculin « Gentlemanly ».

Ajout de 10 types de peinture.

Améliorations et correctifs