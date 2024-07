10 millions de personnes ont joué à The First Descendant en seulement une semaine

Beau départ pour le free-to-play

En une semaine, ce sont donc 10 millions de personnes qui ont téléchargé The First Descendant, si l’on prend en compte toutes les plateformes sur lesquelles le jeu est sorti (PC et consoles donc). Un bel exploit pour un titre qui reste malgré tout free-to-play, et donc plus susceptible de fonctionner auprès d’un large public même avec un bouche à oreille pas forcément très flatteur. Voici ce que Nexon déclare :

« Nous avons atteint les 10 millions de Descendants en seulement 7 jours ! Merci à tous pour votre immense soutien et votre amour. Cela compte énormément pour nous. Nous ferons de notre mieux pour vous offrir de belles expériences. Nous avons hâte de continuer ce voyage ensemble ! »

Pour remettre cela en perspective avec l’autre free-to-play du moment (mais d’un tout autre genre), c’est 5 fois moins que Zenless Zone Zero, qui peut quant à lui profiter des plateformes mobiles pour vite affoler les compteurs. Ce qui ne doit donc pas minimiser la performance de The First Descendant, qui est remarquable. Le plus dur est à venir pour Nexon désormais, puisqu’il faut faire en sorte que tout ce beau monde reste sur le jeu, et, si possible, dépense de l’argent in-game. Ce n’est que grâce à cela que le jeu pourra subsister dans les mois et années à venir.