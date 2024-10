The First Descendant : La mise à jour 1.1.4 avec Freyna Ultime, Traquemort et Halloween est là, voici les nouveautés

Quelles nouveautés avec la 1.1.4 ?

Ne tournons pas autour du pot : la grosse nouveauté dans cette version, c’est l’ajout de Freyna Ultime, la version améliorée de notre Légataire qui joue des éléments toxique. Pas de nouveau mode ou de continuité dans l’histoire principale, cette mise à jour vise à peaufiner le socle lancé avec la première mise à jour majeure, tout en apportant quelques touches d’optimisation.

Freyna Ultime a tout de même droit à sa quête scénarisée, comme ce fût le cas pour Bunny au lancement, ce qui permet de recevoir une récompense inédite. Elle arrivera aussi avec ses modules exclusifs, tout comme Hailey, la petite dernière, qui a aussi droit de nouveaux modules. On retrouve quelques contenus haut-niveau, comme le mode de difficulté 400% pour les Invasions, ou encore un nouveau colosse d’interception, Traquemort. En anglais Death Stalker, il s’annonce comme le défi ultime (pour l’instant) et proposer un set pensé pour les attaques toxiques.

Aux côtés d’une nouvelle arme ultime (Frost Watcher) et de nouveaux cosmétiques, on note l’arrivée de ETA-0, un marchand itinérant, avec un concept très proche de Xur de Destiny : il arrivera chaque week-end à Albion pour proposer des armes et équipements selon une rotation. Quand sera t-il là ? Il sera là tous les vendredi à partir de 9h du matin (heure de France, avant le changement horaire). N’oublions pas quelques festivités pour Halloween, avec des tenues et des décorations à Albion.

Plusieurs autres changements vont intéresser les joueurs et joueuses de d’habitude. Plus minimes dans le patchnote complet et qui pourtant, apporteront du confort supplémentaire. On pense au fait que les opérations d’infiltration vont désormais donner davantage de points d’expérience pour les armes, comme certaines qui donneront plus d’expérience au Légataire ou encore une augmentation de l’inventaire initial.

La mise à jour étant déployée sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, il est possible de découvrir ces nouveautés dès maintenant.